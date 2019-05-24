Сирийские войска 18 мая прекратили огонь в зоне деэскалации "Идлиб"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сирийские войска 18 мая в одностороннем порядке полностью прекратили огонь и не поддавались на провокации террористов в зоне деэскалации "Идлиб", заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Хотим также напомнить госдепартаменту, что сирийские правительственные войска еще 18 мая первыми в одностороннем порядке полностью прекратили огонь и не поддавались на многочисленные провокации несколько дней. Поэтому никаких "атак" 19 мая в зоне деэскалации "Идлиб" не было в принципе", - сказал Конашенков.