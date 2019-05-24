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РИА Новости
Война в Сирии

Минобороны назвало сообщения о химатаке в Идлибе циничной ложью

24 мая, 17:14
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© REUTERS / Social Media WebsiteДым на месте взрыва в провинции Идлиб. 22 мая 2019
Дым на месте взрыва в провинции Идлиб. 22 мая 2019
© REUTERS / Social Media Website
Дым на месте взрыва в провинции Идлиб. 22 мая 2019
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российское Минобороны опровергло сообщения о химической атаке в сирийской провинции Идлиб.
"Стремление Госдепартамента США навязать миру очередную ложь о каких-то "признаках химической атаки" в зоне деэскалации Идлиб уже не вызывает недоумения", — сказал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.
Стоп-кадр из видеорепортажа Белых касок о предполагаемой химической атаке в Думе, опубликованного BBC
24 мая, 01:15
США уверены, что химатака в Сирии была, но не знают, кто ее совершил
Он подчеркнул, что особый цинизм этой лжи придает то, что ее опровергли даже британская "Обсерватория по правам человека" и так называемые "Белые каски": они заявили, что у них нет никакой информации ни о месте этой "атаки", ни о пострадавших.
"Единственными "источниками" и "очевидцами" в районе якобы имевшей место "химатаки", с которыми так обильно общается Госдепартамент США в зоне деэскалации Идлиб, являются террористы сирийского ответвления "Аль-Каиды"* из "Джебхат ан-Нусры"*, — добавил Конашенков.
По его словам, такими выдуманными историями Госдеп только пытается прикрыть попытки террористов расшатать обстановку в Идлибе и спровоцировать там гуманитарную катастрофу.
Ситуация на севере провинции Хама
24 апреля, 22:04
Зарубежные СМИ сняли в Хаме постановку гибели сирийской семьи от химоружия
На этой неделе Госдепартамент заявил о "признаках возможного применения" химоружия, что якобы имело место в Идлибе 19 мая, и вновь пригрозил сирийским властям "незамедлительным и соответствующим" ответом. МИД Сирии опроверг обвинения, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США опираются на непроверенные источники, в том числе с ресурсов террористических группировок.
Причем за два дня до заявления Госдепа российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят в Идлибе провокацию, чтобы обвинить ВКС России в химических атаках против мирных жителей.
Это не первый случай, когда Запад безосновательно обвиняет Дамаск в химатаках. В апреле прошлого года Вашингтон заявил, что сирийские военные применили химическое оружие в городе Дума в Восточной Гуте. В качестве доказательств использовались постановочные фото и видео, снятые "Белыми касками". Это стало поводом для ракетного удара США и их союзников по сирийским объектам.
Российский Генштаб тогда также предупреждал о готовящейся инсценировке, а МИД называл целью вбросов о применении химоружия желание выгородить террористов и оправдать силовые удары извне.
*Запрещенные в России террористические группировки.
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Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФСирияРоссия
Популярные комментарии
Скрипаль появился,крепкий мужик,киборг,выжил после новичка,от капли которого целый квартал умер бы.Эти лживые истории никому не интересны.
24 мая, 18:49
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