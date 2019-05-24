Минобороны назвало сообщения о химатаке в Идлибе циничной ложью

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российское Минобороны опровергло сообщения о химической атаке в сирийской провинции Идлиб.

"Стремление Госдепартамента США навязать миру очередную ложь о каких-то "признаках химической атаки" в зоне деэскалации Идлиб уже не вызывает недоумения", — сказал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что особый цинизм этой лжи придает то, что ее опровергли даже британская "Обсерватория по правам человека" и так называемые "Белые каски": они заявили, что у них нет никакой информации ни о месте этой "атаки", ни о пострадавших.

"Единственными "источниками" и "очевидцами" в районе якобы имевшей место "химатаки", с которыми так обильно общается Госдепартамент США в зоне деэскалации Идлиб, являются террористы сирийского ответвления "Аль-Каиды"* из "Джебхат ан-Нусры"*, — добавил Конашенков.

По его словам, такими выдуманными историями Госдеп только пытается прикрыть попытки террористов расшатать обстановку в Идлибе и спровоцировать там гуманитарную катастрофу.

На этой неделе Госдепартамент заявил о "признаках возможного применения" химоружия, что якобы имело место в Идлибе 19 мая, и вновь пригрозил сирийским властям "незамедлительным и соответствующим" ответом. МИД Сирии опроверг обвинения, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США опираются на непроверенные источники, в том числе с ресурсов террористических группировок.

Причем за два дня до заявления Госдепа российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят в Идлибе провокацию, чтобы обвинить ВКС России в химических атаках против мирных жителей.

Это не первый случай, когда Запад безосновательно обвиняет Дамаск в химатаках. В апреле прошлого года Вашингтон заявил, что сирийские военные применили химическое оружие в городе Дума в Восточной Гуте. В качестве доказательств использовались постановочные фото и видео, снятые "Белыми касками". Это стало поводом для ракетного удара США и их союзников по сирийским объектам.

Российский Генштаб тогда также предупреждал о готовящейся инсценировке, а МИД называл целью вбросов о применении химоружия желание выгородить террористов и оправдать силовые удары извне.