У "Транснефти" есть ресурсы для выплат за ЧП в "Дружбе", заявил Орешкин

ГОРКИ, 24 мая - РИА Новости/Прайм. Прежде чем говорить о господдержке "Транснефти" из-за необходимости компенсировать ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", сначала нужно определить нанесенный ущерб, но в целом у компании есть ресурсы, чтобы разобраться с ситуацией, заявил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин.
Отвечая на вопрос, есть ли у государства планы поддержать "Транснефть" в данной ситуации, Орешкин сказал: "Для начала нужно определить эти суммы, они пока еще до конца не определены, потому что нужно совершить много технической работы, очень важной технической работы, чтобы эта оценка была. Когда все эти оценки будут лежать на столе, тогда будет понятно ситуация. У нас "Транснефть" - это компания с сильным экономическим состоянием, поэтому у нее ресурсы есть, в том числе ресурсы отвечать за те проблемы, которые были созданы".
Проблема с качеством нефти в трубопроводной системе "Дружба", по которой она идет как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом далее в Европу, возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Польша и Украина приостановили прокачку. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol - вечером 22 мая.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что компенсировать ущерб компаниям, пострадавшим из-за загрязнения сырья в нефтепроводе "Дружба", будет "Транснефть".