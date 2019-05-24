У "Транснефти" есть ресурсы для выплат за ЧП в "Дружбе", заявил Орешкин

Отвечая на вопрос, есть ли у государства планы поддержать "Транснефть" в данной ситуации, Орешкин сказал: "Для начала нужно определить эти суммы, они пока еще до конца не определены, потому что нужно совершить много технической работы, очень важной технической работы, чтобы эта оценка была. Когда все эти оценки будут лежать на столе, тогда будет понятно ситуация. У нас "Транснефть" - это компания с сильным экономическим состоянием, поэтому у нее ресурсы есть, в том числе ресурсы отвечать за те проблемы, которые были созданы".