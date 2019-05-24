Силовики 55 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские силовики 55 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, сообщил в пятницу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Семнадцатого мая в ДНР заявляли, что украинские силовики более 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю.
"За прошедшую неделю зафиксировано 55 обстрелов по районам 12 населенных пунктов республики... Всего за неделю противник выпустил 15 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, 209 мин, из них 104 калибром 120 миллиметров", - заявил Безсонов.