Лавров обсудит с главой МИД Кубы развитие ситуации вокруг Венесуэлы

"Двадцать седьмого мая пройдут его переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, в ходе которых предполагается обсудить различные аспекты двустороннего взаимодействия, в том числе торгово-экономического характера, а также широкий круг актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с учетом развития ситуации вокруг Венесуэлы и ее влияния на интеграционные процессы в Латинской Америке и Карибском бассейне", - говорится в комментарии.