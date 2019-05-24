Лавров обсудит с главой МИД Кубы развитие ситуации вокруг Венесуэлы

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его кубинский коллега Бруно Родригес Паррилья, который в субботу прибудет с официальным визитом в Россию, обсудят двусторонние отношения и развитие ситуации вокруг Венесуэлы, сообщает министерство иностранных дел России.
Визит главы МИД Кубы накануне анонсировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Визит продлится с 25 по 28 мая. В понедельник, 27 мая, Паррилья проведет переговоры с Лавровым.
"Двадцать седьмого мая пройдут его переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, в ходе которых предполагается обсудить различные аспекты двустороннего взаимодействия, в том числе торгово-экономического характера, а также широкий круг актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с учетом развития ситуации вокруг Венесуэлы и ее влияния на интеграционные процессы в Латинской Америке и Карибском бассейне", - говорится в комментарии.
В МИД подчеркивают, что "Москва и Гавана солидарны в вопросах недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенных государств, непризнания госпереворотов как метода смены власти и исключения из международного общения попыток незаконного давления одних государств на другие, включая экстерриториальное применение национального законодательства".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.