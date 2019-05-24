В России разработали двухмодульный бронеавтомобиль для спецназа

БАЛАШИХА, 24 мая - РИА Новости. Новый двухмодульный бронеавтомобиль для спецназа "Горец-ССН" продемонстрировали во время дня передовых технологий правоохранительных органов, который прошел в Балашихе, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Машина оборудована двумя отсеками - один предназначен для перевозки личного состава, а второй - находящийся между кабиной и отсеком для личного состава - для перевозки личного имущества бойцов.

Бронемашина оснащена противоминной защитой, а броня выдерживает попадания из крупнокалиберного пулемёта "Корд", рассказал журналистам первый заместитель гендиректора ОКБ "Техника" Александр Елисеев.

На автомобиле есть две турели для установки пулеметов, при необходимости в них можно установить гранатомёт АГС, рассказал он.

Также бронемашина, сообщил Елисеев, оснащена "усиленной системой охлаждения".

Бронемашина сделана на базе автомобиля "Мустанг" Камаз 53501, четыре дня назад была закончена сборка опытного образца, который и демонстрировался во время дня передовых технологий правоохранительных органов.