В университете в Харькове повесили листок бумаги вместо портрета Зеленского

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Руководство Харьковского политехнического института отреагировало на призыв президента Украины Владимира Зеленского не вешать его портреты в госучреждениях.
Как отмечает издание "Сегодня", в учебном заведении на стенде с украинскими военачальниками на месте фотографии Верховного главнокомандующего появился оформленный в рамку лист бумаги А4 с фамилией, именем и отчеством действующего президента.
На заседании Рады после инаугурации Зеленский заявил, что хочет, чтобы в кабинетах чиновников не было его портретов. Он отметил, что "президент — не икона", и призвал госслужащих и бюджетников развешивать в кабинетах фотографии их детей.