Скрипаль рассказал племяннице, что находится под охраной в Британии

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в Великобритании под охраной, сообщила РИА Новости его племянница Виктория Скрипаль.
Ранее она заявила, что с момента инцидента в Солсбери дядя звонил ей дважды – в апреле и в мае этого года. "Он сразу сказал, что телефон ему дают позвонить, что это не его телефон. Что они находятся под охраной", - сказала Скрипаль.
Она отметила, что не знает, хотел бы ее дядя вернуться в Россию или остаться в Великобритании, об этом они не говорили.
"Он сказал, с чего я взяла, что Юля хочет вернуться в Россию? Такой был разговор. Я не могу сказать, хочет он, не хочет. Он начал звонить, и слава богу", - рассказала собеседница агентства.
В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Москва категорически отрицает свою причастность к событиям в Солсбери. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
20 мая, 18:07Эксперт: в Лондоне хотят вновь сыграть на "деле Скрипалей"Посольство РФ направило ноту в МИД Британии после новых публикаций в СМИ об инциденте в Солсбери. В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько высказал свой взгляд на ситуацию.