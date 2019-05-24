Скрипаль рассказал племяннице, что находится под охраной в Британии

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в Великобритании под охраной, сообщила РИА Новости его племянница Виктория Скрипаль.

Ранее она заявила, что с момента инцидента в Солсбери дядя звонил ей дважды – в апреле и в мае этого года. "Он сразу сказал, что телефон ему дают позвонить, что это не его телефон. Что они находятся под охраной", - сказала Скрипаль.

Она отметила, что не знает, хотел бы ее дядя вернуться в Россию или остаться в Великобритании, об этом они не говорили.

"Он сказал, с чего я взяла, что Юля хочет вернуться в Россию? Такой был разговор. Я не могу сказать, хочет он, не хочет. Он начал звонить, и слава богу", - рассказала собеседница агентства.