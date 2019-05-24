Виктория Скрипаль передала записи разговоров с дядей в СК

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что дядя звонил ей дважды за последние два месяца, аудиозаписи она передала в СК РФ.

Двадцать третьего мая "МК" опубликовал аудиозапись голосового сообщения Сергея Скрипаля своей племяннице. По данным издания, дядя звонил ей 9 мая, но она не подняла трубку, и он оставил голосовое сообщение. Согласно аудиозаписи Скрипаль поздравил Викторию с праздником и пожелал всего самого доброго. Он также поинтересовался состоянием здоровья племянницы и ее мужа после нападения, которое произошло в начале апреля в Ярославле. Скрипаль заверил, что у него и у Юлии "все нормально".

Виктория рассказала РИА Новости, что с момента инцидента в Солсбери дядя звонил ей дважды – в апреле и в мае.

"Я передала записи в центральный Следственный комитет. И ездила к следователю беседовать… Всего записей две. Одна маленькая запись 4 апреля и вторая была сделана 9 мая. Лично я разговаривала с ним только в апреле", - рассказала собеседница.

"Девятого мая он позвонил в семь вечера, я не услышала звонок. В это время мы мыли бабушку, если бы я услышала и взяла трубку, он бы мог с ней поговорить. На телефоне оказалось голосовое сообщение на автоответчике", - добавила Скрипаль.

Она отметила, что оба раза номера были разные, но оба британские.

"Сначала я не считала нужным рассказывать о звонках (прессе). Ну позвонил – позвонил, узнал о здоровье, да, спасибо. Поговорили – поговорили. То есть волнуется о нас, очень хорошо. Сейчас я решила - давайте поставим в этом вопросе жирную точку. Юля звонила, с ней все хорошо. Сергей Викторович звонил, с ним все замечательно. Все. То есть тема закрыта", - подчеркнула собеседница.

Она отметила, что дядя рассказал, что у него все хорошо, чувствует он себя нормально, но, по словам Виктории, говорить ему еще тяжело.

Скрипаль также подчеркнула, что уверена в том, что звонившим был ее дядя.