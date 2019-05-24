Сбербанк запустит для всех клиентов снятие средств в банкоматах без карт

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сбербанк до конца июня запустит сервис по снятию наличных в банкоматах без карт для всех клиентов, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф на пресс-конференции по итогам годового общего собрания акционеров.
В среду стало известно, что Сбербанк в пилотном режиме запустил сервис, позволяющий осуществлять переводы лицам, у которых нет карты или счета в банке и которые смогут забрать деньги наличными через банкомат или в отделении банка.
"До конца июня", - сказал Греф, отвечая на соответствующий вопрос.
В колл-центре Сбербанка рассказали, что минимальная сумма перевода составляет 100 рублей. При этом общая сумма перевода в сутки без подтверждения в контактном центре - до 10 тысяч рублей, с подтверждением - до 1 миллиона рублей.
24 мая, 15:05Германа Грефа переизбрали главой Сбербанка