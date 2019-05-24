Греф: "дочку" Сбербанка на Украине в ближайшие полгода продать нереально

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сбербанк считает очень привлекательным активом свою украинскую "дочку", но в ближайшие полгода ее продать нереально, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"Человек (новый президент Украины Владимир Зелинский - ред.) два или три дня президент, ему точно меньше всего дела до продажи Сбербанка своего дочернего предприятия. Я думаю, что в ближайшие полгода это нереально, мы обращаться даже не будем", - сказал Греф на пресс-конференции после годового собрания акционеров.

По его словам, банк остаётся прибыльным. "На самом деле актив очень привлекательный. Сегодня не так много таких привлекательных активов", - указал топ-менеджер.

"Там горячие времена, у него сейчас формирование нового правительства, выборы и так далее. В ближайшие полгода ему не до нас, потом, возможно, какие-то консультации. Конечно, мы будем возобновлять попытки", - резюмировал глава банка.

Украинский Сбербанк находится под санкциями с марта 2017 года, когда власти Украины запретили структурам российских госбанков любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.