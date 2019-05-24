Кличко может объединиться с Тимошенко на выборах в Раду, сообщили СМИ

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко со своей партией "Удар" может объединиться с партией Юлии Тимошенко "Батькивщина" для участия в парламентских выборах на Украине, сообщает в пятницу издание Strana.ua.
"Это не на 100% еще решенный вариант, но переговоры ведутся", - сообщает издание, ссылаясь на источники в окружении Кличко.
По данным издания, ранее Кличко ответил отказом на предложения войти в так называемую "партию мэров", которую сейчас пытаются создать украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Павел Фукс.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, документ был опубликован и вступил в силу в четверг.
Печерский районный суд 11 октября 2011 года при правлении экс-президента Украины Виктора Януковича приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов между "Нафтогазом" Украины и "Газпромом" в 2009 году. В конце 2011 года она была отправлена отбывать наказание в Качановскую исправительную колонию №54. Парламент Украины 22 февраля 2014 года, после госпереворота, декриминализировал статьи Уголовного кодекса, по которым была осуждена Тимошенко, экс-премьера освободили в тот же день.