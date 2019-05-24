Кличко может объединиться с Тимошенко на выборах в Раду, сообщили СМИ

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко со своей партией "Удар" может объединиться с партией Юлии Тимошенко "Батькивщина" для участия в парламентских выборах на Украине, сообщает в пятницу издание Мэр Киева Виталий Кличко со своей партией "Удар" может объединиться с партией Юлии Тимошенко "Батькивщина" для участия в парламентских выборах на Украине, сообщает в пятницу издание Strana.ua

"Это не на 100% еще решенный вариант, но переговоры ведутся", - сообщает издание, ссылаясь на источники в окружении Кличко.

По данным издания, ранее Кличко ответил отказом на предложения войти в так называемую "партию мэров", которую сейчас пытаются создать украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Павел Фукс.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, документ был опубликован и вступил в силу в четверг.