В Калининградской области запретили продажу электронных сигарет подросткам

КАЛИНИНГРАД, 24 мая - РИА Новости. Калининградская областная дума приняла в пятницу закон, предложенный прокурором области, запрещающий продажу несовершеннолетним "электронных средств доставки никотина", сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

"Областной думой рассмотрена законодательная инициатива прокурора Калининградской области Сергея Хлопушина и принят закон, устанавливающий на территории региона ограничение розничной продажи для несовершеннолетних электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

В обоснование законодательной инициативы прокурор области указал на то, что она направлена на предупреждение причинения вреда здоровью детей и защиту от факторов, негативно влияющих на их развитие. По данным прокуратуры, используемые в электронных системах доставки никотина растворы, помимо чрезвычайно токсичного никотина содержат и другие токсичные химические вещества.