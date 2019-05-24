Улики из посольства Эквадора недействительны, заявил адвокат Ассанжа

МОНТЕВИДЕО, 24 мая - РИА Новости. Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа заявил РИА Новости, что если новые обвинения против Ассанжа со стороны США основаны на уликах, найденных среди его имущества, они недействительны, так как обыск в комнате в посольстве Эквадора, где жил Ассанж, нарушает закон.

"Эти улики, на которых могут основываться (новые) обвинения США, заведомо недействительны и не могут быть использованы в суде... Мы продолжим бороться, чтобы какой-либо судья объявил, что все эти улики недействительны и нарушают права", - заявил Поведа.

Он добавил, что защита Ассанжа главным образом обеспокоена тем, что улики могли подложить в комнату основателя WikiLeaks спустя более четырех недель с его ареста, в связи с этим защита запросила записи с камер наблюдения, но получила отказ со стороны эквадорских властей.

"Мы немного обеспокоены предполагаемыми уликами, которые были обнаружены внутри посольства... По меньшей мере Ассанж должен был присутствовать там, чтобы сказать, что ему принадлежало. Что они делали внутри? Никто не знает, что они делали внутри", - заявил он.

Власти США сообщили в четверг, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома.