Участницу флешмоба во Владивостоке оштрафовали за погоны МВД, пишут СМИ

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Участницу костюмированной вечеринки выпускников в приморской школе оштрафовали за незаконное ношение форменной одежды с символикой правоохранительных органов. Об этом рассказал один из учащихся радиостанции Участницу костюмированной вечеринки выпускников в приморской школе оштрафовали за незаконное ношение форменной одежды с символикой правоохранительных органов. Об этом рассказал один из учащихся радиостанции "Говорит Москва".

"Девочке в полицейской форме выписали штраф за то, что она была с погонами", - отметил он.

Также он отметил, что старшеклассника, распылявшего огнетушитель, скорее всего, отчислят из школы.

Видео, снятое в одной из школ Владивостока, появилось ранее в местных СМИ и соцсетях. На кадрах видно, как десятки учеников танцуют в вызывающих костюмах, жгут цветные дымовые шашки, а затем распыляют огнетушитель.