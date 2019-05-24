На Украине подали третий иск против назначения досрочных выборов в Раду

КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. Третья жалоба на подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о назначении досрочных выборов Рады зарегистрирована в Верховном суде, сообщила пресс-служба суда.

Зеленский во вторник подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, документ был опубликован и вступил в силу в четверг. Также в пятницу депутаты обжаловали в Конституционном суде этот указ.

"В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступило заявление о признании противозаконными действия президента Украины относительно подписания указа президента Украины от 21 мая 2019 № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов" в части назначения внеочередных выборов в Верховной Рады Украины на 21 июля 2019 года".