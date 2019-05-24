Генпрокурор Украины не видит оснований для объявления ему вотума недоверия

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у Верховной рады нет оснований для объявления ему вотума недоверия, но если парламент примет такое решение, он воспримет его нормально.

В понедельник состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Выступая в парламенте, он заявил, что распускает Верховную раду Украины и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Кроме того, он призвал депутатов уволить глав Службы безопасности, Генпрокуратуры и министерства обороны.

"Я по этому поводу не встречался с депутатами, но о парламенте знаю почти все. Поэтому сегодня не вижу оснований говорить о недоверии. Но, как известно, ВР (Верховная рада - ред.) может все. Если парламент примет недоверие, то восприму это нормально. Я уважаю этот институт как орган, который балансирует политическую систему страны", - заявил в пятницу Луценко в интервью интернет-изданию Liga.net

По его словам, закон не предусматривает возможности президенту снять генпрокурора единолично. "Если кому-то хочется немедленно, то для этого есть два способа: мое заявление или недоверие в парламенте, которое влечет за собой отставку", - отметил Луценко.