Генпрокурор Украины не видит оснований для объявления ему вотума недоверия

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у Верховной рады нет оснований для объявления ему вотума недоверия, но если парламент примет такое решение, он воспримет его нормально.
В понедельник состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Выступая в парламенте, он заявил, что распускает Верховную раду Украины и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Кроме того, он призвал депутатов уволить глав Службы безопасности, Генпрокуратуры и министерства обороны.
"Я по этому поводу не встречался с депутатами, но о парламенте знаю почти все. Поэтому сегодня не вижу оснований говорить о недоверии. Но, как известно, ВР (Верховная рада - ред.) может все. Если парламент примет недоверие, то восприму это нормально. Я уважаю этот институт как орган, который балансирует политическую систему страны", - заявил в пятницу Луценко в интервью интернет-изданию Liga.net.
По его словам, закон не предусматривает возможности президенту снять генпрокурора единолично. "Если кому-то хочется немедленно, то для этого есть два способа: мое заявление или недоверие в парламенте, которое влечет за собой отставку", - отметил Луценко.
В начале мая Луценко заявил, что не ведет переговоры с командой Зеленского относительно своей отставки. Ранее экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, работающий в штабе победившего на выборах президента Владимира Зеленского, заявил, что заменить Луценко на должности генерального прокурора мог бы кто-то из антикоррупционных активистов. В парламенте начали собирать подписи депутатов за отставку Луценко, но, по его данным, пока собрано 19 из 150 необходимых для рассмотрения этого вопроса. Луценко ранее заявлял, что не видит оснований для своей отставки.