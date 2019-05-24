Дело об убийстве мэра Сергиева Посада рассмотрят присяжные

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мособлсуд рассмотрит дело участников банды, причастных к убийству мэра Сергиева Посада Евгения Душко и другим особо тяжким преступлениям, с участием коллегии присяжных, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Отбор присяжных назначен на 5 июня", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили ранее в СК, перед судом предстанет Константин Пискарев, известный под прозвищем "Костя Большой", он возглавлял банду. Пискарев, а также Сергей Александров, Сергей Барабашкин, Юрий Бережнов, Александр Замятин, Дамир Капков, Андрей Столяров, Дмитрий и Николай Юровы, в зависимости от роли каждого они обвиняются в бандитизме, покушении на убийства и убийствах, похищении человека, незаконном обороте оружия, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

По данным следствия, утром 22 августа 2011 года обвиняемые на автомобиле, которым управлял Безруков, прибыли к месту жительства Душко в Сергиевом Посаде. Дождавшись, когда глава городского поселения выйдет из дома и сядет в автомобиль, Пискарев подошел к нему и произвел не менее семи выстрелов из пистолета. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Расследуя это уголовное дело, следователи и вышли на след банды. СК совместно с ФСБ и МВД удалось установить, что еще в период с 1996 по 1999 годы Пискарев создал банду для совершения убийств. Первые преступления, по данным следствия, были совершены в конце 1990-х годов, однако установить причастных к ним лиц тогда не удалось. Лишь занимаясь убийством Душко, следователь установил взаимосвязь между рядом подобных преступлений, тогда порядка двух десятков уголовных дел были соединены в одно производство.