КНР вводит систему управления лицензиями на экспорт редкоземельных металлов

МОСКВА, 24 мая - " Проект "Россия-Китай: главное . В настоящее время в Китае вводится система управления экспортными лицензиями на редкоземельные элементы, что является достаточным и эффективным механизмом контроля экспорта редкоземельных материалов, заявил представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Министерство коммерции КНР провело в четверг очередную пресс-конференции. На ней был задан следующий вопрос: рассматривает ли министерство коммерции КНР редкоземельные элементы в качестве важных стратегических ресурсов, которые могут оказать влияние на развитие международной торговли?

Отвечая на этот вопрос, представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, ссылаясь на документы, официально опубликованные данным ведомством в 2011 году, отметил, что редкоземельные элементы – это невозобновляемые стратегические ресурсы, которые широко используются в таких важных областях, как новая энергия, новые материалы, энергосбережение и охрана окружающей среды, авиация и космонавтика и т.д.