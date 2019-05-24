В Белграде заявили, что страна готова защитить сербов в Косово

БЕЛГРАД, 24 мая – РИА Новости. Руководство Сербии всеми средствами готово защитить сербский народ в случае угрозы его безопасности и сохранению в Косово и Метохии (КиМ), заявил по итогам встречи с косовскими сербами директор канцелярии по КиМ при правительстве Марко Джурич.

Президент Вучич и директор канцелярии по КиМ провели в пятницу в Белграде встречу со 140 представителями косовских сербов – главами муниципалитетов из партии "Сербский список", директорами учреждений образований, здравоохранения и коммунальных служб из населенных сербами районов Косово. После встречи Джурич рассказал о принятых по итогам собрания выводах.

"На встрече выражена решимость государственного руководства и всех политических представителей сербов Косово и Метохии достичь компромиссного решения по вопросу КиМ мирным путем в диалоге с политическими представителями албанского народа. Также повторена готовность Республики Сербия всеми средствами защитить сербский народ в случае насильственной угрозы его безопасности и сохранению на территории КиМ", - цитирует канцелярия Джурича.

"Высказана надежда, что международные миссии будут ответственно осуществлять свой мандат, чтобы до воплощения насильственных сценариев не дошло никогда", - отметил директор канцелярии по КиМ.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.