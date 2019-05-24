Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. На судостроительном заводе "Лотос" в Астраханской области спустили на воду первый российский круизный лайнер проекта PV300VD, сообщила Объединенная судостроительная корпорация.
Судну предстоит дальнейшая достройка на воде - на нем проложат трубы и кабели, установят электрооборудование, остеклят иллюминаторы.
"В последующем предстоит проведение швартовных и ходовых испытаний", — говорится в сообщении ОСК.
Первый за постсоветское время лайнер для круизов планируется сдать в 2020 году. Он будет ходить по Каспийскому и Черному морям.
В марте РИА Новости опубликовало фотографии дизайн-проекта интерьера "Петра Великого", предоставленные оператором судна "Мостурфлот".
Отличительными особенностями являются просторные каюты с панорамными окнами и балконами, зона SPA с массажными кабинетами и камином, бассейн и поле для гольфа.
Каюты оформлены в кофейно-бежевых тонах с яркими акцентами. Есть каюты для людей с ограниченными возможностями.
На судне будут беспроводной интернет, телевидение, телефонная связь.
Каюты оборудуют розетками европейского и американского стандартов, установят сейфы, холодильники, мини-бары.
Пассажирам предоставят фен, косметические принадлежности, полотенца, халаты.
При необходимости можно будет воспользоваться детской кроваткой.