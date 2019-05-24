В Киевской области похитили работницу прокуратуры

"Под Киевом после ДТП похитили работницу прокуратуры. 24 мая в Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. После чего одну из участниц аварии увезли в неизвестном направлении на втором автомобиле. В 12.15 (совпадает с мск) в Киеве и области введен оперативный план "Сирена", - говорится в сообщении.