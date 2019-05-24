В Киевской области похитили работницу прокуратуры

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Неизвестные похитили работницу прокуратуры после ДТП на трассе в Бориспольском районе Киевской области, полиция ввела план "Сирена", сообщает издание "Информатор" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Под Киевом после ДТП похитили работницу прокуратуры. 24 мая в Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. После чего одну из участниц аварии увезли в неизвестном направлении на втором автомобиле. В 12.15 (совпадает с мск) в Киеве и области введен оперативный план "Сирена", - говорится в сообщении.
По данным издания, на дороге у одного из сел Бориспольского района автомобиль Skoda перегородил дорогу автомобилю Toyota, в результате чего произошло столкновение. Женщину, находившуюся за рулем Toyota, увезли в неизвестном направлении. Как утверждает издание, женщина ранее была советником главы генпрокрурора Украины Юрия Луценко, а сейчас работает в прокуратуре.
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