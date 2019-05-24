В Шереметьево прокомментировали информацию об инциденте с тросом SSJ

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Московский аэропорт Шереметьево получил уведомление об инциденте с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" и будет устанавливать причины произошедшего в случае его подтверждения, сообщил РИА Новости представитель авиагавани.

Производитель пока не решил проблему с заменой моторов SSJ100, сообщили СМИ

Производитель пока не решил проблему с заменой моторов SSJ100, сообщили СМИ

"В настоящий момент аэропорт получил соответствующее уведомление от авиакомпании и будет устанавливать факт инцидента. И если он подтвердится, то, соответственно, устанавливать причины события", - сказал собеседник агентства.