В Шереметьево прокомментировали информацию об инциденте с тросом SSJ

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Московский аэропорт Шереметьево получил уведомление об инциденте с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" и будет устанавливать причины произошедшего в случае его подтверждения, сообщил РИА Новости представитель авиагавани.
Telegram-канал Baza ранее сообщил, что при подготовке к вылету самолета SSJ100 "Аэрофлота" Москва-Ижевск не был отцеплен трос заземления. Посадка самолета прошла штатно, однако воздушное судно было повреждено тросом. По данным канала, самолет отстранен от полетов.
"В настоящий момент аэропорт получил соответствующее уведомление от авиакомпании и будет устанавливать факт инцидента. И если он подтвердится, то, соответственно, устанавливать причины события", - сказал собеседник агентства.