Адвокат опроверг слухи о показаниях банкира против полковника ФСБ Черкалина

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин не давал показаний против арестованного начальника одного из отделов управления "К" ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в коррупции, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат банкира Игорь Мардисов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Хотин якобы три года передавал деньги Черкалину за покровительство.

"Данные сведения не соответствуют действительности и порочат честь и достоинство Алексея Хотина. Алексей Юрьевич никогда не передавал никаких вознаграждений госслужащим, сотрудникам правоохранительных органов и сотрудникам ФСБ, в частности, и поэтому указанных в статье показаний давать не мог", - сказал адвокат.

Он выразил мнение, что эта информация распространяется со "злым умыслом".

Следственный комитет считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления – 52 миллиона рублей). Сейчас борец с преступностью заключен под стражу.

Помимо Черкалина, под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.

По данным следствия, в 2011 году полковники ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительного того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее чем в 490 миллионов рублей, считает СК РФ.