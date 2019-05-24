Во Франции заявили, что на экс-президента Олланда готовилось покушение

ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости, Виктория Иванова. Некоторые участники группы, задержанной в начале мая во Франции по подозрению в подготовке теракта, планировали нападение на экс-президента страны Франсуа Олланда, сообщает в пятницу телеканал Некоторые участники группы, задержанной в начале мая во Франции по подозрению в подготовке теракта, планировали нападение на экс-президента страны Франсуа Олланда, сообщает в пятницу телеканал BFMTV.

"Был ли Франсуа Олланд мишенью террористического нападения? Сведения в пользу этого предположения обнаружены в телефоне одного из пяти мужчин, задержанных в начале мая за подготовку теракта против полиции и Елисейского дворца", - передает телеканал.

Отмечается, что речь идет о несовершеннолетнем выходце из Чечни Хамиде С. (Khamid S.) - в его телефоне следователи обнаружили фотографию, где юноша запечатлен рядом с Олландом в одном из книжных магазинов Страсбурга. Также среди его отправленных сообщений были и другие снимки экс-президента с общественных мероприятий. Помимо фотографий, следователи обнаружили сообщения, в которых молодой человек называет Олланда "интересной целью, поскольку считает его главной причиной начала ударов по Сирии".