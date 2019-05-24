Участники эксперимента SIRIUS совершили виртуальную высадку на Луну

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Участники эксперимента по имитации полета на Луну SIRIUS-19 совершили виртуальную высадку на лунную поверхность, сообщает в пятницу Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
"В наземном модельном эксперименте SIRIUS-19 в соответствии с циклограммой полета произошло разделение экипажа. Четверо участников в составе командира корабля Евгения Тарелкина, бортинженера Дарьи Жидовой, врача экипажа Стефании Федяй и исследователя Рейнхолда Повилаитиса перешли в экспериментальный лунный взлетно-посадочный комплекс и осуществили виртуальную посадку на лунную поверхность", - говорится в сообщении Института.
На окололунной орбите "остались" исследователи Аллен Миркадыров и Анастасия Степанова. Они контролировали работу экспедиционного модуля с борта "космического корабля".
Первый выход из посадочного модуля на имитацию лунной поверхности совершили Тарелкин и Повилаитис. Они использовали специальные костюмы со шлемами виртуальной реальности, которые позволяют имитировать сложную среду и взаимодействие космонавтов с интерактивными объектами – поверхностью планеты и моделями космической техники.
"Скафандр предназначен для отработки эргономического и медико-психологического сопровождения напланетной деятельности экипажа, для исследования перспективных операций в экстремальных условиях, позволяя моделировать широкий круг условий выполнения деятельности (включая нештатные ситуации), а также изучать психофизиологические аспекты профессиональной деятельности экипажей операторов", - отмечают в ИМБП.
Эксперимент начался 19 марта и продлится 120 дней. Он проводится в Москве в наземном экспериментальном комплексе ИМБП РАН. Научная программа эксперимента SIRIUS-2019 включает 70 экспериментов. Проект воспроизводит основные характеристики реального космического полета на Луну и включает следующие этапы: перелет до спутника, поиск места прилунения, прилунение экипажа для проведения операций на поверхности, пребывание на орбите Луны и дистанционное управление лунным ровером для подготовки базы, возвращение на Землю. Специально для такого типа экспериментов в ИМБП построен экспериментальный комплекс (цилиндрические модули, называемые "бочками") с имитатором лунной поверхности.
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