Участники эксперимента SIRIUS совершили виртуальную высадку на Луну

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Участники эксперимента по имитации полета на Луну SIRIUS-19 совершили виртуальную высадку на лунную поверхность, сообщает в пятницу Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

"В наземном модельном эксперименте SIRIUS-19 в соответствии с циклограммой полета произошло разделение экипажа. Четверо участников в составе командира корабля Евгения Тарелкина, бортинженера Дарьи Жидовой, врача экипажа Стефании Федяй и исследователя Рейнхолда Повилаитиса перешли в экспериментальный лунный взлетно-посадочный комплекс и осуществили виртуальную посадку на лунную поверхность", - говорится в сообщении Института.

На окололунной орбите "остались" исследователи Аллен Миркадыров и Анастасия Степанова. Они контролировали работу экспедиционного модуля с борта "космического корабля".

Первый выход из посадочного модуля на имитацию лунной поверхности совершили Тарелкин и Повилаитис. Они использовали специальные костюмы со шлемами виртуальной реальности, которые позволяют имитировать сложную среду и взаимодействие космонавтов с интерактивными объектами – поверхностью планеты и моделями космической техники.

"Скафандр предназначен для отработки эргономического и медико-психологического сопровождения напланетной деятельности экипажа, для исследования перспективных операций в экстремальных условиях, позволяя моделировать широкий круг условий выполнения деятельности (включая нештатные ситуации), а также изучать психофизиологические аспекты профессиональной деятельности экипажей операторов", - отмечают в ИМБП.