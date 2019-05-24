Глава НАСА официально запустил проект по постройке лунной станции

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава НАСА Джим Брайденстайн объявил о заключении контракта, в рамках которого компания Maxar построит первый и пока единственный модуль станции LOP-G. Он будет выведен на орбиту Луны в 2022 году, заявил чиновник на телеконференции в штаб-квартире агентства.

"Силовой и двигательный модуль PPE станет краеугольным камнем для всей станции Gateway и ярким примером того, как сотрудничество с частными компаниями поможет НАСА максимально быстро вернуться на орбиту Луны и высадить первую женщину-астронавта на ее поверхность в 2024 году", — отметил Брайденстайн.

Первые слухи о возможной постройке станции на орбите Луны появились осенью 2016 года, когда состоялась закрытая встреча Международной группы по разработке космических кораблей ISCWG. В ее рамках представители пяти космических держав обсуждают планы по освоению космоса и тому, куда будет двигаться человечество после вывода МКС из эксплуатации.

В сентябре 2017 года представители "Роскосмоса" и НАСА официально подтвердили эти планы и подписали меморандум о сотрудничестве в создании LOP-G, в соответствии с которым Россия должна была создать шлюзовый модуль лунной станции.

Последующие переговоры между Москвой и Вашингтоном зашли в тупик, так как российскую сторону не устроила ее роль в этом проекте. Часть этих проблем была урегулирована в ходе первой встречи Дмитрия Рогозина и Брайденстайна в октябре прошлого года, однако США так и не отказались от намерения создавать LOP-G как "американский", а не "международный проект".

Отношения в очередной раз обострились в начале зимы после того, как глава НАСА сначала пригласил Дмитрия Рогозина посетить США, а потом был вынужден отказаться от этой идеи под давлением конгрессменов. Это в очередной раз поставило под вопрос российское участие в проекте.

Ночью в штаб-квартире НАСА состоялась телеконференция, в рамках которой Брайденстайн, а также руководители программы Artemis, рассказали о первых шагах по реализации планов Соединенных Штатов по повторному полету на Луну.

Фактически эта инициатива теперь будет разделена на две части из-за того, что высшее руководство США недавно решило ускорить темпы ее реализации и вернуть астронавтов на Луну не в 2028 году, как планировалось изначально, а в 2024 году. Еще одной причиной подобного решения могло стать то, что разработка сверхтяжелой ракеты SLS сильно отстает от графика — она может быть не готова ни через три года, ни через пять лет.

Все это заставило НАСА перенести запуск фактически всех модулей LOP-G на более поздние сроки и ускорить разработку главного элемента станции — силового и двигательного модуля PPE. По сути, он будет представлять собой крупный космический корабль, оснащенный ионным двигателем, чья мощность составит рекордные 50 киловатт, где смогут короткое время жить два астронавта.

В дополнение к этому он будет оснащен несколькими шлюзами, необходимыми для стыковки с прилетающими челноками Orion и другими космическими кораблями, а также для осуществления выходов в космос и посадок на поверхность Луны.

"Малая версия станции Gateway создается для того, чтобы мы могли осуществить посадку на поверхность Луны. Поэтому мощность ее систем жизнеобеспечения и число шлюзов будут минимальными, хотя ничто не мешает нам расширить ее впоследствии", — заявил Уильям Герстенмайер, руководитель Дирекции пилотируемых полетов в НАСА.

Строительство и отправку PPE в космос будет осуществлять не НАСА, а ее первый частный "лунный" партнер — американская компания Maxar. Эта корпорация уже участвовала в разработке космических станций в прошлом, создав роботизированную "руку" Canadarm2, установленную на борту МКС по заказу Канадского космического агентства.

Как заявил Брайденстайн, Maxar получит примерно 375 миллионов долларов на постройку первого модуля лунной станции и ее отправку в космос. Как отметил вице-президент компании Майкл Голд, сейчас Maxar склоняется в сторону ракеты New Glenn, создаваемой стартапом Blue Origin.

С другой стороны, ее первый запуск должен состояться только в 2021 году. Задержки могут заставить первого частного партнера НАСА переключиться на другие тяжелые ракеты-носители для того, чтобы успеть отправить станцию к Луне до завершения первой фазы программы Artemis.

Реализация второй части этой инициативы, по словам главы НАСА, начнется только после первой новой высадки астронавтов на Луну. В ее рамках LOP-G будет значительно расширена и станет своеобразной испытательной платформой для подготовки к первому полету на Марс. При этом Брайденстайн подчеркнул, что и расширенная лунная станция будет гораздо скромнее, чем МКС.