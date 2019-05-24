В Судане оппозиция и военный совет прекратили переговоры

ДОХА, 24 мая - РИА Новости, Юлия Троицкая. Переговоры между переходным военным советом Судана и оппозиционным объединением "Силы за свободу и перемены" о составе будущего суверенного совета по управлению страной не приостановлены, а прекращены, сообщил РИА Новости представитель руководства объединения Сатиа Ахмед аль-Хаж, который приехал на семинар в Катар.

В ходе переговоров оппозиции и военсовета 15 мая было достигнуто принципиальное согласие о трехгодичном переходном периоде в стране. Очередной раунд переговоров, который завершился в ночь на вторник, не привел к достижению соглашения о численном представительстве в формируемых органах власти.

"Переговоры с военным советом не приостановлены, а прекращены", - сказал аль-Хаж.

По его словам, военный совет настаивает, чтобы будущий суверенный совет, который будет создан для управления страной в переходный период, возглавлял представитель армии и военные составляли большинство.

"Мы отвергли это предложение, так как народ не согласен, чтобы глава совета был из рядов военных, с этим же не соглашается и гражданское общество в Судане, а также международное сообщество и Африканский союз. Мы не хотим начать переходный период, чтобы нас не принимали на региональном и международном уровнях. Кроме того, обязанность армии - защищать страну, а не управлять, или управлять только в чрезвычайных ситуациях, поэтому мы предложили, чтобы военное представительство в управляющем совете было ограниченным, и военные, которые войдут в него, занимались только вопросами, имеющими к ним отношение, - вопросами обороны, армии", - рассказал он об основных разногласиях между гражданской оппозицией и военными Судана.

Представитель основной протестной силы в Судане убежден, что число военных в суверенном совете - "принципиальный вопрос, поскольку если их будет большинство, они будут выступать против революционного стремления создать гражданское, а не военное правительство".