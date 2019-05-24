Могерини и глава МИД Кубы призвали к мирному решению кризиса в Венесуэле

БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Евросоюз и Куба призывают к мирному урегулированию кризиса в Венесуэле, а также считают нарушением международного права санкции США против компаний, работающих с Гаваной, говорится в заявлении дипслужбы ЕС по итогам встречи Федерики Могерини и главы кубинского МИД.

Могерини встретилась в пятницу с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом.

"Они обсудили последние события в регионе, в частности, в Венесуэле, где существует настоятельная необходимость содействовать мирному и демократическому урегулированию кризиса", - говорится в сообщении.

На повестке дня было также решение США по возобновлению действия ряда положений закона Хелмса-Бэртона, который предусматривает введение санкционных мер в отношении работающих на Кубе иностранных экономических операторов.

"Сожалея о решении США, как ЕС, так и Куба считают, что экстерриториальное применение закона противоречит международному праву. Федерика Могерини и Бруно Родригес также обменялись мнениями о дальнейших шагах", - отмечается в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп грозил Кубе санкциями в связи с поддержкой этой страной правительства Венесуэлы во главе с законным президентом Николасом Мадуро. До этого Белый дом объявил об ограничениях поездок на Кубу американцев, у которых нет родственников в этой стране. Кроме того, США вводят ограничения на перевод денежных средств американцев на Кубу.