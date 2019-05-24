Генпрокуратура Украины допросила депутата Рады Лещенко по делу Манафорта

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины провела допрос депутата Рады Сергея Лещенко по делу "черной кассы" Партии регионов, в которых фигурирует бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, заявил в пятницу начальник управления специальных расследований ведомства Сергей Горбатюк.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Лещенко будет вызван на допрос в генеральную прокуратуру, после чего может стать подозреваемым в разглашении следственной тайны. Депутат потребовал лишить его неприкосновенности. Также он отрицал получение повесток на допрос.

"Да, он был на допросе, - цитирует Горбатюка агентство " Украинские новости ".

По его словам, допрос состоялся 23 мая. Лещенко дал показания по делам, в которых фигурирует Манафорт, в том числе по делу так называемой "черной кассы" Партии регионов.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США получило информацию об офшорных финансовых транзакциях с участием бывшего советника предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта в рамках федерального антикоррупционного расследования его работы в Восточной Европе.

Консалтинговая компания Манафорта получила как минимум 1,2 миллиона долларов, предположительно от украинской Партии регионов, через подставные фирмы в Белизе. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, эта сумма входит в 12,7 миллиона долларов, согласно обнародованным антикоррупционным бюро Украины в августе 2016 года копиям документов, которые Манафорт мог получить из "черной кассы" украинской Партии регионов.