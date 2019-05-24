Сбербанк очень богат, но бьется за каждую копейку, заявил Греф

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил о неэтичности обсуждать большую прибыль Сбербанка: в условиях еще недостигнутой цели по капиталу и высоких ожиданий по дивидендам банк бьется за каждую копейку.

"Я всегда говорю нашим коллегам, что я к деньгам компаний отношусь значительно более жестко, чем к своим личным, потому что я понимаю, что это не мои деньги. И мы должны относиться к деньгам компаний, к деньгам акционеров очень-очень бережно. У нас идут такие битвы каждый раз", - сказал Греф в ходе годового собрания акционеров.

"Мы стараемся, во-первых, не очень много покупать, только самое необходимое, и всегда взвешиваем, стоит это покупать или стоит развивать с нуля. Мы стараемся не тратить деньги, и с деньгами у нас проблемы на самом деле - мы бьемся за каждую копейку", - продолжил глава Сбербанка.

"Когда видишь прибыль в 800 миллиардов рублей, кажется, что очень богаты. Мы очень богаты, потому что мы очень бедны, мы каждую копейку считаем. Я не считаю этичным обсуждать эти прибыли, когда не хватает капитала и когда есть высокие ожидания по дивидендам", - резюмировал Греф.