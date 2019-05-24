Экс-глава ЦБ РФ Игнатьев вновь возглавил набсовет Сбербанка

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Советник председателя Банка России, экс-глава ЦБ Сергей Игнатьев сообщил о своем переизбрании председателем наблюдательного совета Сбербанка.
В настоящее время проходит пресс-конференция после годового собрания акционеров Сбербанка, на котором был избран новый состав наблюдательного совета, совпадающий с предыдущим за исключением одного независимого директора – место ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимира Мау занял ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Кудрявцев.
"Председателем набсовета избран Сергей Михайлович Игнатьев, я", - сказал Игнатьев.
Игнатьев, возглавлявший ЦБ РФ в 2002-2013 годах, является бессменным председателем набсовета Сбербанка с 2002 года. В настоящее время он занимает пост советника председателя ЦБ и входит в совет директоров регулятора.
ЦБ РФ принадлежит контрольный пакет Сбербанка: 52,32% обыкновенных акций, или 50% плюс одна акция в уставном капитале.
Помимо вышеназванных, в набсовет Сбербанка входят глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первые зампреды ЦБ Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, главный аудитор ЦБ Валерий Горегляд, начальник Главного управления ЦБ по ЦФО Надежда Иванова, глава Сбербанка Герман Греф и его зам Белла Златкис, а также пять независимых директоров - бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, инвестиционный консультант Надя Уэллс, интернет-инвестор Леонид Богуславский.