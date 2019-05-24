Умер обвинявшийся в мошенничестве глава нижегородского отделения СР

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Председатель регионального отделения "Справедливой России", депутат законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скончался в больнице утром в пятницу, сообщили РИА Новости в реготделении партии.

Бочкарев с ноября 2017 года находился под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, в июне 2015 года в Нижнем Новгороде он "получил от гражданина 5 миллионов рублей за включение его в муниципальный список кандидатов в депутаты городской думы города Нижнего Новгорода шестого созыва для выдвижения от указанной партии". Следствие уточняло, что по результатам выборов гражданин не был избран депутатом городской думы. В сентябре 2017 года потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы.

"Александр Бочкарев умер сегодня в 10.30 в областной больнице имени Семашко. Окончательное заключение медиков о причине смерти будет дано после вскрытия. Предварительное заключение врачей - смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии на фоне онкологического заболевания", - рассказали в региональном отделении партии.