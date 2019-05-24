Умер обвинявшийся в мошенничестве глава нижегородского отделения СР

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Председатель регионального отделения "Справедливой России", депутат законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скончался в больнице утром в пятницу, сообщили РИА Новости в реготделении партии.
Бочкарев с ноября 2017 года находился под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, в июне 2015 года в Нижнем Новгороде он "получил от гражданина 5 миллионов рублей за включение его в муниципальный список кандидатов в депутаты городской думы города Нижнего Новгорода шестого созыва для выдвижения от указанной партии". Следствие уточняло, что по результатам выборов гражданин не был избран депутатом городской думы. В сентябре 2017 года потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы.
"Александр Бочкарев умер сегодня в 10.30 в областной больнице имени Семашко. Окончательное заключение медиков о причине смерти будет дано после вскрытия. Предварительное заключение врачей - смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии на фоне онкологического заболевания", - рассказали в региональном отделении партии.
Информации о дате и месте похорон пока нет, сообщил собеседник агентства. Он также рассказал, что последние 1,5 года отделение партии работало без своего лидера, поскольку он находился под следствием. "Будет назначена конференция, из Москвы пришлют рекомендации. Будем избирать нового председателя", - сказал он.