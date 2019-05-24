Число пострадавших при взрыве в пакистанской мечети возросло до 25

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в одной из мечетей пакистанского города Кветта возросло до 25, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя гражданской больницы Кветты Уасима Баига.

Взрыв произошел в пятницу во время молитвы, в которой принимали участие от 30 до 40 человек. Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли, не менее 15 получили ранения.

Как заявил Баиг, в больницу поступили два тела и 25 пострадавших. Раненые получают лечение в травматологическом отделении.

Ранее Radio Pakistan, ссылаясь на полицейские источники, сообщало, что взрыв произошел в результате активации самодельной бомбы, которая была заложена неизвестными за минбаром (кафедрой, с которой читают пятничную молитву). Взрыв был такой силы, что выбил стекла расположенных поблизости зданий.