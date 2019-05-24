Число пострадавших при взрыве в пакистанской мечети возросло до 25

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в одной из мечетей пакистанского города Кветта возросло до 25, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя гражданской больницы Кветты Уасима Баига.
Взрыв произошел в пятницу во время молитвы, в которой принимали участие от 30 до 40 человек. Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли, не менее 15 получили ранения.
Как заявил Баиг, в больницу поступили два тела и 25 пострадавших. Раненые получают лечение в травматологическом отделении.
Ранее Radio Pakistan, ссылаясь на полицейские источники, сообщало, что взрыв произошел в результате активации самодельной бомбы, которая была заложена неизвестными за минбаром (кафедрой, с которой читают пятничную молитву). Взрыв был такой силы, что выбил стекла расположенных поблизости зданий.
Пока ни одна из действующих на территории Пакистана террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.
22 мая, 13:18В Афганистане при взрыве погибли три человека