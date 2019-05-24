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РИА Новости

В России могут отменить возрастную маркировку на произведения литературы

24 мая, 15:32
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНа книжной выставке
На книжной выставке
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
На книжной выставке. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Члены комитета Госдумы по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий снять возрастные ограничения с произведений литературы и искусства, а также советского кинематографа, следует из базы ГД.
"Формальное, механистическое следование букве закона № 436-ФЗ ("О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию") вылилось в маркировку издательствами классических произведений литературы знаком информационной продукции "18+", то есть запрещенной для детей", - указывают разработчики законопроекта в пояснительной записке.
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В связи с этим депутаты предлагают внести соответствующие изменения в законы РФ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", уточняющие механизмы, регулирующие доступ детей к культурным ценностям и культурным благам.
"Законопроектом предлагается раскрыть данное конституционное право и предложить механизм его законодательной реализации: не допускается запрет или ограничение доступа к культурным ценностям и культурным благам, создаваемым и предоставляемым учреждениями культуры, осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, за исключением случаев, когда такой запрет напрямую установлен законодательством Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Депутаты предлагают не распространять действие закона о защите детей от причиняющей вред информации на произведения литературы и искусства, распространение культурных ценностей музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, иными организациями культуры.
При этом проект закона предлагает наделить правительство РФ полномочиями по определению критериев, по которым информационную продукцию будут относить к имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества. Как поясняют депутаты, из-за непрозрачных существующих критериев разные издательства по-разному трактуют возрастные ограничения для классических произведений литературы и искусства.
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Отдельно предусматривается, что в случаях включения произведений литературы в примерные основные образовательные программы школ, такие произведения литературы не могут быть запрещены к распространению среди детей. Также предлагается распространять книги из примерных образовательных программ без знака информационной продукции.
Помимо этого, предлагается внести дополнение в законодательство, в соответствии с которым показ фильмов, осуществляемый без прокатного удостоверения, а также фильмов, созданных до 1991 года на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ, может осуществляться без предусмотренных законом классификации информационной продукции и присвоения соответствующей классификации и присвоения знака информационной продукции.
"Строгое следование административным регламентам при классификации информационной продукции, являющейся аудиовизуальными произведениями, привело к маркировке специально созданных для детей и подростков фильмов, в том числе за счет бюджетных средств, вполне взрослой классификацией "для детей, достигших возраста 16 лет" (например: "Спартак и Калашников", "14+"). Более того, маркировка произведений советского кинематографа привела к тому, что классические фильмы (такие как, например, "Человек-амфибия", "Дерсу Узала" и "Москва слезам не верит") и даже специально снятые для юношества фильмы ("Розыгрыш", "Дорогая Елена Сергеевна") получили возрастное ограничение "16+"", - указывают депутаты.
По мнению разработчиков, принятие законопроекта позволит устранить факты "откровенно абсурдного правоприменения" закона о защите детей от причиняющей вред информации.
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