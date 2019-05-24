Правительство одобрило изменения в законодательстве в области отдыха детей

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проекты об изменениях законодательства по регулированию организации и отдыха детей, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проекты федеральных законов... и внести их в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о федеральных законах "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ" и признании утратившим силу абзаца восьмого пункта 3 статьи 3 федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей" и "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления ответственности организаций отдыха детей и их оздоровления за нарушение требований законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей".