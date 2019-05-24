Росгвардия может перейти на пистолеты Лебедева

БАЛАШИХА (Московская область), 24 мая - РИА Новости. Росгвардия планирует в будущем заменить пистолеты Макарова на пистолеты Лебедева, заявил журналистам руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков.

Ранее гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев заявил в интервью РИА Новости, что компания планирует в феврале 2019 года завершить предварительные испытания пистолета Лебедева ПЛ-15.

"Очень интересный пистолет Лебедева ПЛ-15 и его модернизации. Мы рассматриваем для применения в войсках национальной гвардии и, наверное, придет время, когда он заменит существующее табельное оружие - знаменитый девятимиллиметровый пистолет Макарова", - заявил Беззубиков на брифинге во время дня передовых технологий правоохранительных органов РФ в подмосковной Балашихе.