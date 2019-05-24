Медведев распорядился организовать празднование 60-летия полета Гагарина

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке и проведению в 2021 году мероприятий, посвященных 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"В связи с исполняющимся в 2021 году 60-летием полета в космос Юрия Гагарина... образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования в 2021 году 60-летия полета в космос Юрия Гагарина и утвердить его состав", - говорится в распоряжении.
Согласно документу, оргкомитету необходимо в трехмесячный срок разработать и утвердить план основных мероприятий.
Оргкомитет возглавил вице-премьер Юрий Борисов, его заместителем назначен зампредседателя Госдумы Сергей Неверов. Кроме того, в комитет вошли глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов и другие.