Медведев распорядился организовать празднование 60-летия полета Гагарина

Юрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток” перед полётом в космос 12 апреля 1961 года. Архивное фото

Юрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток” перед полётом в космос 12 апреля 1961 года

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке и проведению в 2021 году мероприятий, посвященных 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи с исполняющимся в 2021 году 60-летием полета в космос Юрия Гагарина... образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования в 2021 году 60-летия полета в космос Юрия Гагарина и утвердить его состав", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, оргкомитету необходимо в трехмесячный срок разработать и утвердить план основных мероприятий.