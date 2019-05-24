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РИА Новости

Голикова проверит закон о допуске семьи в реанимацию на соответствие нормам

24 мая, 15:19
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере заявила, что проверит, противоречит ли недавно принятый закон о допуске родственников в реанимацию действующим нормам законодательства.
Ранее в среду Совет Федерации на заседании одобрил закон о предоставлении родственникам пациентов права посещать реанимацию. Сейчас обязанность медучреждения обеспечить возможность посещения пациентов в реанимации не прописана, при этом на подзаконном уровне не установлен общий порядок посещения, поэтому в медучреждениях решение о разрешении на посещение реанимации принимается в каждом конкретном случае.
На заседании совета глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер подняла тему об этом законопроекте. По ее словам, он может вступить в противоречие с действующими нормами и дать больницам право не класть в реанимацию мать вместе с ребенком.
"То, что принято, это популизм - потому что там написано, что посещение разрешается - посещения и так разрешаются, они не были запрещены. Ещё там написано, что "в соответствии с порядком, разработанном органом исполнительной власти". То есть, мы после этой поправки еще внесем дополнительное ограничение и на самом деле у нас была статья в 323-ФЗ, в котором было написано, что мамы и дети могут находиться круглосуточно. По сути, мы этой поправкой аннулировали даже эту возможность", - подчеркнула Федермессер.
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Она отметила, что новый закон и действующий друг другу противоречат.
"Потому что в той статье написано "круглосуточное пребывание", а в этой написано "посещение", да еще и по правилам, которые будут разработаны дополнительно ФОИВом", - добавила она.
Со своей стороны Голикова пообещала разобраться, противоречит ли новый закон действующим нормам.
"Я посмотрю, что там такое и почему вдруг этот закон о реанимации снимает возможность другого... Я дам специальное поручение", - ответила Голикова.
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Татьяна ГоликоваРоссияОбщество
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