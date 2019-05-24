В Испании приостановили действие мандатов заключенных каталонских депутатов

МАДРИД, 24 мая - РИА Новости. Президиум испанского конгресса депутатов (нижняя палата парламента) приостановил депутатские мандаты находящихся в предварительном заключении четырех каталонских политиков, дела которых рассматривает Верховный суд в связи с проведением незаконного референдума и провозглашением независимости Каталонии в октябре 2017 года.

"Президиум парламента конгресса депутатов принял решение объявить в автоматическом порядке приостановленными в исполнении обязанностей, а значит, в правах и обязанностях, установленных регламентом парламента, Ориола Жункераса, Жозепа Руля, Жорди Санчеса и Жорди Туруля", - заявила на пресс-конференции председатель парламента Меричель Батет.

По ее словам, решение принято в соответствии со статьей уголовно-процессуального кодекса, которая предполагает приостановку полномочий занимающего выборную должность, если он находится в предварительном заключении по обвинению в организации восстания.

Батет отказалась отвечать на вопрос, будут ли полномочия депутатов восстановлены, если Верховный суд оправдает их, призвав дождаться судебного решения.

Не ясно и то, решат ли фракции партий, которые они представляют ("Левые республиканцы Каталонии" и "Вместе за Каталонию"), заменить четырех отстраненных депутатов на других своих представителей. Если этого не произойдет, то кандидату на пост премьера, лидеру Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП, у нее 123 мандата из 350) Педро Санчесу будет проще получить необходимые для утверждения голоса в конгрессе. Для прохождения в первом туре ему необходимо абсолютное большинство, во втором туре достаточно получить простое большинство.

Ориол Жункерас также является кандидатом в Европарламент, выборы в который в Испании состоятся в воскресенье. Он уже сделал заявление, согласно которому, в случае его избрания, приостановка его полномочий в этом органе маловероятна.

Четыре обвиняемых в связи с проведением референдума о независимости Каталонии (Ориол Жункерас, Жорди Санчес, Жорди Туруль и Жозеп Руль) стали депутатами конгресса по итогам выборов 28 апреля, еще один обвиняемый - Рауль Ромева – был избран в сенат.