Раскольник Филарет отказался подписать устав "новой церкви" Украины

КИЕВ/МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Раскольник Филарет Денисенко, бывший глава неканонического Киевского патриархата, отказался подписать устав "новой церкви", заявил предстоятель так называемой "Православной церкви Украины" Епифаний Думенко.

"Мы приняли решение, что ПЦУ будет руководствоваться Священным Писанием, Священным Преданием и тем уставом, который был принят 15 декабря тут, в стенах Софии Киевской. Печально, что последнее решение не было подписано только одним членом — патриархом Филаретом", — сказал Епифаний на брифинге, трансляцию которого вел телеканал " 1+1 ".

По его словам, члены "синода" пытались убедить Филарета, что юридически и фактически его раскольнической структуры уже не существует, так как она легла в основу "новой церкви", но увидели, что Филарет "остается утвержден в своем мнении".

"Конечно, мы обсуждали ту ситуацию, которая сейчас сложилась в Православной церкви Украины, и те заявления, которые звучали в течение последних двух недель, но святейший патриарх Филарет заявил, что то, что он обнародовал, о том он свидетельствовал и на заседании священного синода. То есть что существует Киевский патриархат — и он не снят с регистрации", — сказал Епифаний.

В последние дни Филарет сделал несколько резких заявлений. По его словам, новая "Православная церковь Украины" разделилась из-за того, что Епифаний нарушил договоренности, достигнутые во время "объединительного собора". Так, Филарет утверждает, что именно он должен был остаться руководителем ПЦУ, а Епифаний отвечал бы только за внешнее представительство. Кроме того, он упрекает предстоятеля в том, что тот не только не сотрудничает с ним, но даже и не звонит.

Филарет также раскритиковал и томос об автокефалии, который ограничивает юрисдикцию ПЦУ территорией Украины и лишает ее еще некоторых прав, а вдобавок заявил, что возглавляемый им "Киевский патриархат" не прекращал существования, несмотря на создание "новой церкви".

Сам Епифаний утверждает, что в "новой церкви" нет раскола. На сегодня он созвал "синод" ПЦУ.

Новая церковная структура, получившая название "Православная церковь Украины", была создана в декабре в результате объединения неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В январе Константинопольский патриарх Варфоломей выдал ПЦУ томос об автокефалии. Другие православные церкви ее не признали.