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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Раскольник Филарет отказался подписать устав "новой церкви" Украины

24 мая, 15:17
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви. 24 мая 2019
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви. 24 мая 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви. 24 мая 2019
КИЕВ/МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Раскольник Филарет Денисенко, бывший глава неканонического Киевского патриархата, отказался подписать устав "новой церкви", заявил предстоятель так называемой "Православной церкви Украины" Епифаний Думенко.
"Мы приняли решение, что ПЦУ будет руководствоваться Священным Писанием, Священным Преданием и тем уставом, который был принят 15 декабря тут, в стенах Софии Киевской. Печально, что последнее решение не было подписано только одним членом — патриархом Филаретом", — сказал Епифаний на брифинге, трансляцию которого вел телеканал "1+1".
Раскольник Филарет Денисенко
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По его словам, члены "синода" пытались убедить Филарета, что юридически и фактически его раскольнической структуры уже не существует, так как она легла в основу "новой церкви", но увидели, что Филарет "остается утвержден в своем мнении".
"Конечно, мы обсуждали ту ситуацию, которая сейчас сложилась в Православной церкви Украины, и те заявления, которые звучали в течение последних двух недель, но святейший патриарх Филарет заявил, что то, что он обнародовал, о том он свидетельствовал и на заседании священного синода. То есть что существует Киевский патриархат — и он не снят с регистрации", — сказал Епифаний.
В последние дни Филарет сделал несколько резких заявлений. По его словам, новая "Православная церковь Украины" разделилась из-за того, что Епифаний нарушил договоренности, достигнутые во время "объединительного собора". Так, Филарет утверждает, что именно он должен был остаться руководителем ПЦУ, а Епифаний отвечал бы только за внешнее представительство. Кроме того, он упрекает предстоятеля в том, что тот не только не сотрудничает с ним, но даже и не звонит.
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Религиовед объяснил, почему "новая церковь" на Украине "посыпалась" Лидер неканонического "Киевского патриархата" Филарет заявил о разделении "новой церкви" на Украине. Религиовед Роман Силантьев в эфире радио Sputnik представил свой прогноз развития ситуации внутри "новой церкви".
Филарет также раскритиковал и томос об автокефалии, который ограничивает юрисдикцию ПЦУ территорией Украины и лишает ее еще некоторых прав, а вдобавок заявил, что возглавляемый им "Киевский патриархат" не прекращал существования, несмотря на создание "новой церкви".
Сам Епифаний утверждает, что в "новой церкви" нет раскола. На сегодня он созвал "синод" ПЦУ.
Новая церковная структура, получившая название "Православная церковь Украины", была создана в декабре в результате объединения неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В январе Константинопольский патриарх Варфоломей выдал ПЦУ томос об автокефалии. Другие православные церкви ее не признали.
Каноническая Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием отказалась участвовать в "объединительном соборе". В Русской православной церкви значение "собора" назвали ничтожным, "автокефалию" — "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Томос об автокефалии Украинской православной церкви
15 мая, 08:00
Сенсация из Киева: томос оказался никому не нужен
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Раскольник Филарет ( Денисенко)Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦУкраинаВ мире
Популярные комментарии
попы за власть борются) другие попы себе резиденции строят) все они участвуют в политике и пропаганде, это все что надо знать здравомыслящему человеку, чтобы никогда не ходить в церковь)
24 мая, 15:39
ffsdafawe.fasdgasd
300106
Филарет не раскольник, это его так порохоботы называют...и наши СМИ почему то. Его просто Порошенко обманул..вы его интервью видели, где он всё подробненько объяснил
24 мая, 16:10
нннебе немеда
220006
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