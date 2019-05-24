Организатор последнего звонка рассказал о скандальном флешмобе в Приморье

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Организатор последнего звонка в школе Владивостока Алексей Зубулин прокомментировал костюмированную "прощальную вечеринку", которую устроили выпускники.

Он заявил, что флешмоб подростки придумали сами и показали за день до праздника, который он проводил.

"Мне кажется, это не формат предпраздничного дня перед последним звонком", — отметил Зубулин в комментарии " Известиям ", добавив, что считает "вполне нормальной" реакцию директора школы на инцидент.

Видео, снятое в одной из школ Владивостока, появилось ранее в местных СМИ и соцсетях. На кадрах видно, как десятки учеников танцуют в вызывающих костюмах, жгут цветные дымовые шашки, а затем распыляют огнетушитель.