Организатор последнего звонка рассказал о скандальном флешмобе в Приморье

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Организатор последнего звонка в школе Владивостока Алексей Зубулин прокомментировал костюмированную "прощальную вечеринку", которую устроили выпускники.
Он заявил, что флешмоб подростки придумали сами и показали за день до праздника, который он проводил.
"Мне кажется, это не формат предпраздничного дня перед последним звонком", — отметил Зубулин в комментарии "Известиям", добавив, что считает "вполне нормальной" реакцию директора школы на инцидент.
Видео, снятое в одной из школ Владивостока, появилось ранее в местных СМИ и соцсетях. На кадрах видно, как десятки учеников танцуют в вызывающих костюмах, жгут цветные дымовые шашки, а затем распыляют огнетушитель.
В школе проводится внутренняя проверка, директор уже написала заявление об увольнении по собственному желанию.