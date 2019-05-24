Отказ от частот 5G повлечет удорожание устройств, заявил Акимов

ИННОПОЛИС (Татарстан), 24 мая - РИА Новости. Невыделение наиболее привлекательного для 5G частотного диапазона 3,4-3,8 ГГц, на который ориентируются крупнейшие мировые производители оборудования, повлечет удорожание абонентских устройств и сервисов для пользователей, заявил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах конференции ЦИПР-2019.

Наиболее привлекательным диапазоном для сетей 5G операторы называли 3,4-3,8 ГГц. Крупнейшие мировые вендоры при производстве оборудования будут ориентироваться на этот диапазон. В России он занят другими пользователями, в том числе силовыми ведомствами и спецслужбами.

"Если мы оставим узкий диапазон, очень специфичный, на котором мало что работает из того, что производится в мире, - я имею в виду пользовательские устройства - то за это заплатит потребитель в итоге. Дело даже не в технологической эффективности, дело в том, что цена этих решений - это автономные мобильные вещи, интернет вещей, это современные способы ведения бизнеса цифрового в самых разных сегментах, от медицины до транспорта. Это будет стоить просто дорого, если мы не высвободим перспективные частоты", - сказал Акимов.

Он отметил, что 5G в случае применения тех же частот, что в других странах (3,4-3,8 ГГЦ), - это "гигантский" рынок для отечественных производителей в сфере микроэлектроники, в сфере производства телекоммуникационного оборудования.