Германа Грефа переизбрали главой Сбербанка

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу компании Германа Грефа на четвертый срок, продлив его полномочия еще на четыре года, передает корреспондент РИА Новости с годового собрания.
Пост президента и председателя правления крупнейшего российского банка Греф занимает с ноября 2007-го. Третий срок полномочий истекает в ближайшем декабре.
Греф не раз заявлял, что не собирается всю жизнь работать в Сбербанке. Так, буквально на прошлой неделе он рассказал, что после ухода из компании планирует заняться технологическим предпринимательством.
Он также добавил, что в правительство вернется только в случае крайней необходимости (с 2000-го по 2007 год Греф занимал пост министра экономического развития и торговли).
Контрольным пакетом акций Сбербанка владеет ЦБ. Ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций компании, а также доля в уставном капитале в 50% плюс одна акция.
По последним данным, доля юрлиц-нерезидентов в уставном капитале составляет 45,64%, юрлиц-резидентов — 1,52%, частных инвесторов — 2,84%. При этом, помимо ЦБ, у Сбербанка нет акционеров с долей пять процентов и более.