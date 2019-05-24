Германа Грефа переизбрали главой Сбербанка

Герман Греф на пресс-конференции по итогам годового общего собрания в Москве акционеров Сбербанка. 24 мая 2019

Герман Греф на пресс-конференции по итогам годового общего собрания в Москве акционеров Сбербанка. 24 мая 2019

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу компании Германа Грефа на четвертый срок, продлив его полномочия еще на четыре года, передает корреспондент РИА Новости с годового собрания.

Пост президента и председателя правления крупнейшего российского банка Греф занимает с ноября 2007-го. Третий срок полномочий истекает в ближайшем декабре.

Греф не раз заявлял, что не собирается всю жизнь работать в Сбербанке. Так, буквально на прошлой неделе он рассказал, что после ухода из компании планирует заняться технологическим предпринимательством.

Он также добавил, что в правительство вернется только в случае крайней необходимости (с 2000-го по 2007 год Греф занимал пост министра экономического развития и торговли).

Контрольным пакетом акций Сбербанка владеет ЦБ. Ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций компании, а также доля в уставном капитале в 50% плюс одна акция.