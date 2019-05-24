Росгвардия может принять на вооружение ручной пулемет РПК-16

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Росгвардия завершает апробацию нового пулемета РПК-16 и, в случае успешного прохождения всех испытаний, планирует принять его на вооружение, заявил журналистам руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков.

Ранее гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев заявил в интервью РИА Новости, что опытная войсковая эксплуатация новейшего легкого пулемета РПК-16 должна завершиться в первом квартале текущего года.

"Сейчас мы завершаем апробацию абсолютно новой модификации ручного пулемета Калашникова РПК-16. Он показывает себя самым лучшим образом, и я думаю, что в случае положительных результатов он будет принят на вооружение и будет использоваться в войсках национальной гвардии", - заявил он на брифинге во время дня передовых технологий правоохранительных органов РФ в подмосковной Балашихе.

Относительно масштабов будущих закупок Беззубиков заявил, что речь идет "о достаточно серьезной цифре".