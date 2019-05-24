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РИА Новости

Росгвардия может принять на вооружение ручной пулемет РПК-16

24 мая, 15:02
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© Фото : КАЛАШНИКОВ МЕДИАРучной пулемет РПК-16
Ручной пулемет РПК-16
© Фото : КАЛАШНИКОВ МЕДИА
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Росгвардия завершает апробацию нового пулемета РПК-16 и, в случае успешного прохождения всех испытаний, планирует принять его на вооружение, заявил журналистам руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков.
Ранее гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев заявил в интервью РИА Новости, что опытная войсковая эксплуатация новейшего легкого пулемета РПК-16 должна завершиться в первом квартале текущего года.
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"Сейчас мы завершаем апробацию абсолютно новой модификации ручного пулемета Калашникова РПК-16. Он показывает себя самым лучшим образом, и я думаю, что в случае положительных результатов он будет принят на вооружение и будет использоваться в войсках национальной гвардии", - заявил он на брифинге во время дня передовых технологий правоохранительных органов РФ в подмосковной Балашихе.
Относительно масштабов будущих закупок Беззубиков заявил, что речь идет "о достаточно серьезной цифре".
РПК-16 — российский ручной пулемет, впервые был представлен на форуме "Армия-2017". Стрельбу из него можно вести из двух источников патронов: первый — штатный магазин автомата Калашникова, второй — специально разработанный магазин барабанного типа. Емкость составляет 95 патронов, ствол имеет длину 410 миллиметров, калибр — 5,45×39 миллиметров, вес оружия — 4,5 килограмма, скорострельность — 700 выстрелов в минуту.
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