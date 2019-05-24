Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Конституционном суде

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Депутаты Верховной рады обжаловали указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, сообщил журналистам член фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.
Политик заявил, что 62 депутата обратились с соответствующим представлением в Конституционный суд. Его выступление транслировал украинский телеканал "Прямой".
Депутаты просят рассмотреть жалобу в течение месяца.
Накануне был опубликован и вступил в силу указ Зеленского о досрочном роспуске Рады. Основанием стало отсутствие коалиции, хотя ряд фракций считают это решение незаконным.
В ЦИК ранее заявили, что обращения в суд не влияют на подготовку досрочных выборов, которые президент назначил на 21 июля.
Лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов сообщил в пятницу, что парламент на следующей неделе продолжит работу в обычном режиме, депутаты собираются принять ряд важных законов.