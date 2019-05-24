Песочные скульптуры Пресли и Beatles воздвигли на фестивале в Южной Корее

Скульптура из песка, созданная в рамках "Фестиваля песка" на пляже Хэундэ в Республике Корея

ПУСАН (Южная Корея), 24 мая - РИА Новости. Горы песка превратились в барельефы и скульптуры на главном пляже второго по величине южнокорейского города Пусан, передает корреспондент РИА Новости. Произошло это благодаря мастерству скульпторов из восьми стран мира, которые съехались сюда на открывшийся в пятницу песочный фестиваль.

Он проходит на пляже Хэундэ под девизом "Слияние музыки и песка".

"Именно поэтому большая часть творений здесь посвящены музыке", - пояснил РИА Новости корейский участник фестиваля Цой Чи Хун. По его словам, всего таких как он на пляже в Пусане 18 человек. Сам он занимается скульптурами из песка профессионально, зарабатывает тем самым на жизнь.

Песок насыпают кучей и смачивают водой, а затем шпателями и лопатками срезают лишнее. Так здесь появились скульптуры Элвиса Пресли, а вокруг в записях звучат его песни. Неподалёку групповой портрет Beatles, отдельно - группа Queen. Есть также Джимми Хендрикс, Майкл Джексон, Мадонна.

Бельгиец Ангерран Дэвид "слепил" бога музыки из греческой мифологии, потратив на скульптуру три дня.

"Я использовал только песок и воду", - сказал Дэвид РИА Новости. "И вы посмотрите, кусок скульптуры отвалился!", - посетовал он и бросился срочно ее восстанавливать.

Не только профессионалы, но и любой желающий смог попробовать себя в создании песочных скульптур, для чего устроители фестиваля приготовили несколько десятков песочных куч поменьше, чем для основных композиций.

Зато две самые большие песочные горы насыпаны для того, чтобы дети могли покататься с них на пластиковых санях, как по снегу.