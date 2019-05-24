Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала о телефонном разговоре со своим дядей.

По ее словам, впервые Скрипаль позвонил с одноразового телефона 4 апреля, через несколько дней после того, как ее и ее мужа избил председатель ТСЖ в Ярославле.

"Для меня этот звонок был ценен и важен, потому что я поняла, что до Сергея Викторовича доносят информацию и что он переживает за то, что случилось, и за то, что происходит в семье", — цитирует Викторию Скрипаль телеканал "Звезда".

Однако, по словам женщины, дальнейший диалог "обескуражил" ее, так как Скрипаль заявил, что она не должна была общаться со СМИ.

"И вот этот его посыл, что мы сами по себе, а они сами по себе, — это меня выбило из колеи", — добавила Виктория.

Племянница Скрипаля не сомневается, что с ней разговаривал именно ее дядя.

"И что меня еще насторожило в разговоре, Сергей Викторович несколько раз спросил: "Ну ты поняла, кто это звонит?" — вспомнила она.

Накануне стало известно, что Скрипаль звонил племяннице еще раз — 9 мая. Тогда он не смог дозвониться, но сообщение записалось на автоответчик. Как писал "МК", опубликовавший расшифровку этой записи, Скрипаль поздравил Викторию с Днем Победы, поинтересовался, как у нее дела, и сообщил, что у него и Юлии все нормально.

Дело Скрипалей

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию отравили в британском городе Солсбери 4 марта прошлого года. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позже Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", которых назвал "офицерами ГРУ", — Александра Петрова и Руслана Боширова. Но затем сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что были в Британии как туристы и не связаны со спецслужбами.