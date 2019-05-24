В Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке

КИЕВ, 24 мая – РИА Новости. Заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана зарегистрировано в Верховной раде Украины, сообщила руководитель пресс-службы аппарата парламента Ирина Кармелюк.
Ранее Гройсман заявил, что подает заявление об отставке. Согласно закону, заявление должно быть рассмотрено Верховной радой в течение десяти дней. Отставку премьера принимает Рада, что влечет за собой отставку всего кабинета министров. Правительство, чью отставку принял парламент, продолжает выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.
"Вчера, 23 мая, в Верховной раде зарегистрировано заявление премьер-министра об отставке", - цитирует Кармелюк агентство УНН.
По ее словам, далее президент Украины Владимир Зеленский должен внести представление на увольнение, но правительство исполняет свои обязанности до избрания следующего.
В понедельник состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Выступая в парламенте, он заявил, что распускает Верховную раду Украины и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Кроме того, он призвал депутатов уволить глав Службы безопасности, Генпрокуратуры и министерства обороны.