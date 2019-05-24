СПЧ проверит, нарушаются ли права обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов сообщил, что если выяснится, что права обвиняемого Россией в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана нарушаются, Совет будет на это реагировать.

В ходе заседания в пятницу Уилан, будучи в "аквариуме" зала суда, через переводчика заявил, что "его жизни угрожает" следователь ФСБ. Комментарием спецслужбы РИА Новости не располагает. Позже адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил журналистам, что его жизни ничего не угрожает, но "есть угроза незаконного приговора..., есть вопросы к условиям содержания под стражей".

"Если появляются такие сигналы, то, конечно, мы просим членов Совета, которые одновременно являются членами Общественной наблюдательной комиссии Москвы, чтобы они посетили и проверили, навестили человека и выяснили, какие у него есть претензии, соблюдаются ли его права, не нарушаются ли права. Если выяснится, что права нарушаются, естественно, мы будем реагировать, обращая на это внимание наших органов надзора", - сказал журналистам Федотов.

По его словам, члены ОНК могут посетить Уилана и в пятницу, но пока это не известно. "У нас есть Ева Михайловна Меркачева, которая член ОНК Москвы, она вместе с другими членами ОНК может в любое время дня и ночи посетить любое СИЗО Москвы", - добавил глава СПЧ.